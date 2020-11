Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE : vend ses parts dans un parc éolien au Royaume-Uni Cercle Finance • 23/11/2020 à 12:03









(CercleFinance.com) - RWE a signé un accord avec le gestionnaire d'actifs Greencoat pour vendre sa participation de 49% dans un parc éolien offshore britannique pour 648 millions de livres (environ 725 millions d'euros), a déclaré le groupe allemand. Le produit de cette transaction - qui fait partie du programme de 'rotation du capital' du groupe - sera utilisé pour financer la poursuite de la croissance du marché de l'énergie renouvelable, a déclaré RWE. La ferme Humber Gateway - qui a une capacité installée de 219 mégawatts (MW) - est située au Royaume-Uni, au large des côtes de l'East Yorkshire. Elle a été mise en service en 2015. La conclusion de l'accord est prévue pour la mi-décembre 2020.

Valeurs associées RWE XETRA +0.09%