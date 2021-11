Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE : UBS reste à achat après la journée investisseurs information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 11:57









(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur RWE ainsi que son objectif de cours de 39 euros, qui implique un potentiel de progression estimé à 21% pour le titre du groupe énergétique allemand, au lendemain de sa journée investisseurs. Dans le résumé de sa note, le broker y voit une réunion 'bien organisée et utile, fixant de nouveaux objectifs importants'. Selon lui, 'des prévisions molles pour 2023 sont compensées par de solides perspectives à horizon 2030'.

Valeurs associées RWE XETRA +0.45%