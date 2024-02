Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client RWE: trois nouveaux sites de stockage d'énergie aux USA information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - L'énergéticien allemand RWE a annoncé mercredi avoir finalisé la construction de trois nouveaux sites de stockage d'énergie américains, affichant une capacité totale de 190 mégawatts.



Les trois plateformes de Bright Arrow, Big Star et Mesquite 4 situées au Texas et dans l'Arizona vont porter la capacité installée de RWE aux Etats-Unis à quelque 512 MW, sans compter 770 MW de projets en cours de construction.



Les sites doivent tous entrer en service d'ici au printemps.



Au niveau mondial, ses capacités dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) avoisinent désormais 700 MW, avec plus d'un GW également en chantier.



Dans un communiqué, RWE rappelle qu'il s'est donné comme objectif d'afficher une capacité de stockage de six gigawatts à horizon 2030.





Valeurs associées RWE XETRA -1.09%