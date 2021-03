Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE : transfert des parts restantes d'E.ON dans Rampion Cercle Finance • 12/03/2021 à 16:09









(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir transféré sa participation restante de 20% dans le parc éolien offshore britannique Rampion à son pair RWE, après lui avoir cédé une participation de 30,1% en 2019 dans le cadre de la transaction globale. Situé à 13 kilomètres au large des côtes du Sussex, dans la Manche, ce parc éolien de 116 turbines a été mis en service en avril 2018. Les 49,9% restants de Rampion sont détenus par un consortium composé de Macquarie et du groupe énergétique canadien Enbridge. Le parc éolien offshore est déjà exploité par RWE à ce jour. La transaction devrait être conclue au premier semestre 2021. Les deux groupes énergétiques allemands ont convenu de ne pas divulguer les termes financiers de la transaction.

