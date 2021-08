Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE : stable après des résultats semestriels contrastés information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 13:45









(CercleFinance.com) - RWE reste stable à Francfort après la publication par le groupe énergétique, au titre du premier semestre 2021, d'un résultat net ajusté en croissance de près de 7% à 870 millions d'euros, mais d'un EBITDA ajusté en repli de plus de 4% à 1,75 milliard. 'La transformation de RWE progresse rapidement. Au cours des six premiers mois de l'année, nous avons investi 1,8 milliard d'euros en brut dans les renouvelables, soit le double du montant de la même période en 2020', souligne son CEO Markus Krebber. Pour l'ensemble de 2021, RWE relève ses fourchettes-cibles pour viser un résultat net ajusté entre 1,05 et 1,4 milliard d'euros et un EBITDA ajusté entre trois et 3,4 milliards, en raison d'une 'contribution exceptionnellement élevée de l'activité supply & tranding'.

Valeurs associées RWE XETRA -1.18%