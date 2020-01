Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE : soutenu par des propos de brokers Cercle Finance • 17/01/2020 à 15:10









(CercleFinance.com) - L'action RWE prend 3% à Francfort avec le soutien de brokers, dont Morgan Stanley qui réitère sa recommandation 'surpondérer' et rehausse son objectif de cours de 32 à 34,6 euros sur le titre du groupe énergétique allemand. Il estime que 'la confirmation d'une compensation pour la fermeture du charbon en Allemagne réduit les risques sur le dossier RWE', qu'il considère d'ailleurs comme 'de plus en plus centré sur les renouvelables'. De même, Berenberg reste à 'achat' sur le titre et remonte son objectif de cours de 28 à 34,5 euros, mettant aussi en avant la journée investisseurs du 12 mars, ainsi que des qualifications ESG (environnement, social et gouvernance) en amélioration.

