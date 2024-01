Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client RWE: résultat 2024 attendu en bas de fourchette information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 14:43









(CercleFinance.com) - RWE a déclaré vendredi qu'il anticipait pour cette année un bénéfice d'exploitation dans le bas de sa fourchette prévisionnelle en raison de la forte baisse qui a touché les prix de l'énergie en Europe ces dernières semaines.



Le premier producteur d'électricité d'Allemagne avait indiqué lors de sa réunion d'investisseurs, en novembre dernier, qu'il projetait un résultat d'exploitation compris entre 5,2 et 5,8 milliards d'euros en 2024.



Le groupe a annoncé ce matin que son bénéfice opérationnel (Ebitda) ajusté en 2023 devrait, lui, ressortir autour de 8,4 milliards d'euros, au-dessus de l'objectif de 7,1 à 7,7 milliards d'euros qu'il s'était initialement fixé.



L'Ebitda ajusté des activités de coeur est, lui, attendu à environ 7,7 milliards d'euros, un niveau là encore supérieur à sa prévision initiale, comprise entre 6,3 et 6,9 milliards d'euros.



En Bourse de Francfort, les investisseurs étaient moins convaincus par ces résultats meilleurs que prévu que par l'avertissement lancé pour 2024 et l'action perdait plus de 6% vendredi après-midi à la Bourse de Francfort.





