RWE: projet de deux parcs éoliens en Allemagne

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique allemand RWE a annoncé lundi le lancement d'un projet composé de deux fermes éoliennes devant être situées en Mer du Nord.



L'électricien précise que le projet baptisé 'Nordseecluster' sera installé à 50 km au nord de l'île de Juist et doté d'une capacité totale de 1,6 mégawatt.



La construction se déroulera en deux phases, les travaux du volet Nordseecluster A (660 MW) devant démarrer en 2025 en vue d'une mise en service des 44 turbines prévue en 2027.



Les travaux de Nordseecluster B (900 MW) devraient quant à eux démarrer en 2027, avec une mise en service des 60 autres turbines envisagée début 2029





