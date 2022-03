Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE: objectifs financiers dépassés en 2021 information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 09:27









(CercleFinance.com) - RWE annonce avoir dépassé ses fourchette-cibles pour 2021, clôturant l'année nettement au-dessus de 2020, avec un résultat net ajusté de 1,57 milliard d'euros, un EBIT ajusté de 2,19 milliards et un EBITDA ajusté de 3,65 milliards.



Sur la base de ses solides résultats, le groupe énergétique allemand confirme qu'un dividende de 0,90 euro par action au titre de 2021 sera proposé à l'AG du 28 avril prochain, dividende qu'il a pour objectif de maintenir pour l'exercice suivant.



Pour 2022, RWE anticipe un bénéfice net ajusté de 1,3 à 1,7 milliard d'euros, un EBIT ajusté entre deux et 2,4 milliards, ainsi qu'un EBITDA ajusté entre 3,6 et quatre milliards, sans tenir compte de l'impact de la guerre en Ukraine jugé difficile à évaluer.





