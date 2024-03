Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client RWE: les perspectives pour 2024 sont confirmées information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - L'EBITDA ajusté (bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) du groupe pour l'exercice 2023 s'élève à 8,4 milliards d'euros, dépassant ainsi la fourchette de prévision. À 7,7 milliards d'euros, l'EBITDA ajusté de l'activité principale a également dépassé les perspectives.



Le résultat net ajusté ressort à 4,5 milliards d'euros. Il a également dépassé les perspectives.



En 2023, RWE a investi 11,4 milliards d'euros, soit plus du double de ses dépenses d'investissement (dépenses d'investissement en 2022 : 4,4 milliards d'euros). RWE a développé considérablement son portefeuille vert au cours de l'exercice 2023 tout en réduisant les émissions de CO2 de 27 %.



RWE a communiqué ses prévisions lors d'un Capital Markets Day en novembre dernier. Il prévoit un EBITDA ajusté compris entre 5,2 et 5,8 milliards d'euros. Cette prévision reste inchangée malgré la baisse significative des prix de l'électricité. Cependant, la société s'attend actuellement à un chiffre dans le bas de la fourchette. Il en va de même pour le résultat net ajusté de l'activité principale, qui devrait se situer entre 1,9 et 2,4 milliards d'euros.





