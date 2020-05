Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE : le titre résiste bien, confirme ses objectifs Cercle Finance • 14/05/2020 à 12:02









(CercleFinance.com) - Les actions RWE sont en légère baisse à la Bourse de Francfort après l'annonce de ses résultats, surperformant une baisse de -1,6% de l'indice allemand DAX. Le géant allemand des services publics RWE a confirmé ce matin ses prévisions de bénéfices pour 2020, affirmant qu'il avait pris un 'bon départ' cette année. Le bénéfice d'exploitation au cours du trimestre a augmenté de 19% à 1,3 milliard d'euros en raison de la hausse des prix de l'électricité et des conditions de marché supérieures à la moyenne dans le secteur offshores, a déclaré RWE. Le groupe a confirmé ses perspectives pour 2020, visant un EBITDA ajusté compris entre 2,7 milliards d'euros et 3 milliards d'euros. RWE a également maintenu son plan d'augmentation du dividende à 0,85 euro par action pour l'exercice en cours.

Valeurs associées RWE XETRA -0.63%