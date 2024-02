Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client RWE: le titre chute, Stifel n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - Le titre termine en repli de 2,6% à la Bourse de Francfort après l'analyse de Stifel. L'analyste dégrade sa recommandation sur RWE de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 48 à 40 euros, voyant 2024 comme 'une année difficile en termes de prix de l'énergie en Europe et de flux de nouvelles politiques aux Etats-Unis'.



'Nous nous attendons à ce que la décote de valorisation appliquée par les investisseurs se maintienne pour un certain temps', indique le broker, soulignant notamment que le charbon et le lignite devraient encore représenter environ 10% du portefeuille du groupe en 2029.





