information fournie par Reuters • 11/11/2026 à 13:39

RWE: Le résultat opérationnel à neuf mois au-dessus des attentes avec les conditions favorables

RWE organise une journée sur les marchés financiers

11 novembre (Reuters) - RWE a ‌annoncé mercredi un résultat opérationnel ajusté ​pour les neuf premiers mois de l'année supérieur aux prévisions, soutenu par des ​conditions météorologiques favorables.

Le plus grand producteur d'électricité ​d'Allemagne a annoncé un ⁠résultat opérationnel ajusté de 4,58 milliards ‌d'euros, alors que les analystes tablaient sur 4,43 milliards d'euros, selon ​un ‌consensus réalisé par l'entreprise.

La société ⁠a également confirmé ses perspectives annuelles, tablant sur un résultat ajusté avant intérêts, ⁠impôts, dépréciations ‌et amortissements compris entre 5,75 ⁠et 6,35 milliards d'euros.

RWE a ajouté ‌que le résultat devrait ⁠se situer dans la partie haute ⁠de la ‌fourchette prévisionnelle, et a confirmé son objectif de ​dividende de ‌1,32 euro par action.

La société a par ailleurs annoncé mercredi ​la conclusion d'un accord concernant un nouveau projet de ⁠parcs éoliens offshore de 2,8 gigawatts au Royaume-Uni, développé conjointement avec la société d'investissement KKR.

(Rédigé par Tristan Veyet à Gdansk; Version française Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)