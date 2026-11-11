RWE-Le résultat opérationnel à neuf mois au-dessus des attentes avec les conditions favorables

RWE RWEG.DE a annoncé mercredi un résultat opérationnel ajusté pour les neuf premiers mois de l'année supérieur aux prévisions, soutenu par des conditions météorologiques favorables.
Le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne a annoncé un résultat opérationnel ajusté de 4,58 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur 4,43 milliards d'euros, selon un consensus réalisé par l'entreprise.
La société a également confirmé ses perspectives annuelles, tablant sur un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements compris entre 5,75 et 6,35 milliards d'euros.
RWE a ajouté que le résultat devrait se situer dans la partie haute de la fourchette prévisionnelle, et a confirmé son objectif de dividende de 1,32 euro par action.
La société a par ailleurs annoncé mercredi la conclusion d'un accord concernant un nouveau projet de parcs éoliens offshore de 2,8 gigawatts au Royaume-Uni, développé conjointement avec la société d'investissement KKR KKR.N .
(Rédigé par Tristan Veyet à Gdansk; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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