RWE: l'UE autorise l'acquisition de NewCo Eemshaven

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de NewCo Eemshaven B.V. des Pays-Bas par RWE AG d'Allemagne.



La société NewCo Eemshaven exploitera la centrale électrique au gaz Magnum à Eemshaven, dans le nord des Pays-Bas.



RWE est active dans la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et conventionnelles et dans le négoce d'énergie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu (i) de la position combinée limitée sur le marché résultant de l'opération envisagée ; (ii) de la présence de grands concurrents aux Pays-Bas ; et (iii) du manque d'incitations à s'engager dans des stratégies anticoncurrentielles particulières.







