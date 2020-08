Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE : hausse de +18% de l'EBITDA ajusté trimestriel Cercle Finance • 13/08/2020 à 10:01









(CercleFinance.com) - Le groupe RWE annonce ce jeudi un EBIT ajusté pour les six mois écoulés en hausse, passant de 817 millions au S1 2019 à 1,1 milliard d'euros pour la période janvier-juin. L'EBITDA ajusté avance ainsi de +18%, porté à 1,8 milliard d'euros. Le résultat net ajusté s'affiche, pour sa part, à 795 millions d'euros. S'agissant de ses attentes, le groupe confirme viser un dividende de 0,85 euro par action pour l'exercice.

