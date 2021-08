Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE : gagne plus de 1%, soutenu par une analyse positive information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 17:43









(CercleFinance.com) - RWE gagne plus de 1% à Francfort, soutenu par une analyse de Oddo BHF qui maintient son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 38 euros, au lendemain de la publication de résultats semestriels légèrement au-dessus des attentes du bureau d'études, ce qui l'amène à relever ses estimations 2021. Il attend ainsi désormais un EBITDA ajusté du groupe énergétique allemand à 3.240 millions d'euros (soit une révision à la hausse de 13% par rapport à l'estimation précédente), un EBIT ajusté à 1.725 millions (+28%) et un résultat net ajusté à 1.253 millions (+35%).

Valeurs associées RWE XETRA +1.29%