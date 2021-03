Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE : fourchettes cibles de résultats battues en 2020 Cercle Finance • 16/03/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - RWE dévoile au titre de 2020 un résultat net ajusté de 1,21 milliard d'euros et un EBITDA ajusté de 3,23 milliards, dépassant ses fourchettes-cibles qui allaient respectivement de 0,85 à 1,15 milliard d'euros et de 2,7 à trois milliards. Compte tenu de ses résultats, le groupe énergétique allemand réaffirme sa proposition de versement d'un dividende de 0,85 euro par action pour 2020. Le dividende pour l'année en cours doit être porté à 0,90 euro par action. Pour 2021, il vise un résultat net ajuste entre 0,75 et 1,1 milliard d'euros et un EBITDA ajusté entre 2,65 et 3,05 milliards, des résultats affectés principalement par la vague de froid extrême au Texas.

Valeurs associées RWE XETRA -1.74%