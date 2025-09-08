RWE fait appel à l'investisseur Apollo pour 3,2 milliards d'euros de financement de réseau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter des détails)

RWE RWEG.DE a déclaré lundi que l'investisseur Apollo Global Management APO.N a accepté de contribuer à hauteur de 3,2 milliards d'euros (3,75 milliards de dollars) pour les futures mises à niveau du réseau électrique qui découlent de la participation de 25,1 % de RWE dans l'opérateur du système de transmission allemand Amprion.

La compagnie d'électricité RWE a déclaré dans un communiqué que les partenaires créeraient une coentreprise pour la participation de RWE dans Amprion afin de financer sa croissance future.

Apollo injectera sa participation initiale et RWE réinvestira ensuite dans Amprion par l'intermédiaire de la coentreprise afin de soutenir son programme d'expansion du réseau.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025.

Amprion et trois autres entreprises du secteur gèrent les réseaux électriques allemands , dans un cadre réglementaire strict qui exige la modernisation des lignes électriques et des équipements pour soutenir l'énergie éolienne et solaire.