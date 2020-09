Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE : extension de quatre parcs éoliens au Royaume-Uni Cercle Finance • 28/09/2020 à 11:53









(CercleFinance.com) - L'électricien allemand RWE a annoncé lundi avoir signé aux côtés de ses partenaires industriels des accords prévoyant l'extension de quatre projets éoliens en mer au Royaume-Uni. Le développement du parc offshore de Gwynt y Môr situé au large du Pays de Galles et des fermes Galloper, Greater Gabbard et Rampion dans la Manche devrait représenter au total quelque 1.8 gigawatts (GW) de capacités additionnelles, précise le groupe énergétique dans un communiqué. A elle seule, la part de RWE devrait atteindre 900 mégawatts (MW).

