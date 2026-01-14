 Aller au contenu principal
RWE et KKR lancent un partenariat à long terme pour des projets éoliens offshore britanniques
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 09:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'accord aux paragraphes 2-3, 5, les actions au paragraphe 4, le contexte au paragraphe 6)

RWE RWEG.DE a déclaré mercredi avoir accepté de vendre une participation de 50 % dans ses projets éoliens offshore Norfolk Vanguard West et East à l'investisseur KKR KKR.N , après que la compagnie d'électricité allemande ait été l'un des gagnants lors d'une importante vente aux enchères d'énergies renouvelables au Royaume-Uni. Aucun détail financier n'a été divulgué concernant cette transaction, qui devrait être conclue au cours de l'été, mais RWE a déclaré que les deux parties "évalueront les possibilités d'étendre leur collaboration à d'autres projets".

RWE et KKR développeront, construiront et exploiteront conjointement les parcs éoliens, un modèle appelé "farming down" qui permet aux développeurs de projets et aux financiers de partager la facture des grands projets offshore, qui commencent généralement à 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars).

Les actions de RWE, la plus grande entreprise de services publics d'Allemagne, ont augmenté de 3 % à la suite de cette nouvelle, ce qui en fait la plus forte progression parmi les valeurs sûres de l'indice de référence DAX .GDAXI de Francfort.

Les projets Norfolk Vanguard East et West de RWE, situés à 50-80 miles des côtes britanniques, ont été attribués par la Grande-Bretagne, couvrant 3,1 gigawatts, et pourront alimenter environ 3 millions de foyers une fois opérationnels.

Cet accord fait suite à la vente par RWE l'année dernière d'une participation de 49 % dans deux parcs éoliens offshore au Danemark et en Allemagne au fonds souverain norvégien pour un montant de 1,4 milliard d'euros.

(1 $ = 0,8588 euro)

