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RWE et KKR finalisent un investissement de 16 milliards de dollars dans les énergies renouvelables au Royaume-Uni
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 08:05

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Le groupe énergétique allemand RWE RWEG.DE et la société américaine de capital-investissement KKR KKR.N ont convenu d’investir environ 12 milliards de livres sterling (16,02 milliards de dollars) dans des projets éoliens offshore en Grande-Bretagne, ont-ils annoncé mercredi. Il s’agit de l’un des plus importants investissements dans les énergies renouvelables du pays.

La finalisation financière de ces projets intervient alors que les dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre britannique Andy Burnham, devraient exposer leurs priorités en matière de climat lors de discours prononcés mercredi à la COP31 en Turquie.

Voici quelques détails tirés d’un communiqué de presse du gouvernement:

  • L'investissement comprend des engagements en fonds propres des deux entreprises, un financement provenant d'un consortium de prêteurs internationaux et 1 milliard de livres sterling provenant du Fonds souverain du pays

  • Les projets, les parcs éoliens offshore Norfolk Vanguard West et Vanguard East, devraient être pleinement opérationnels en 2030

  • Cet investissement permettra de créer plus de 2 400 emplois pendant la phase de construction, tandis que l’électricité produite par ces parcs devrait alimenter environ 3 millions de foyers

  • Les entreprises avaient annoncé en janvier la création de la coentreprise

(1 dollar = 0,7492 livre sterling)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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