RWE : en repli limité par des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - RWE ne cède que moins de 1% à Francfort et surperforme ainsi légèrement le DAX, aidé par des propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'achat' avec un objectif de cours relevé de 30 à 37 euros, au lendemain des semestriels du groupe énergétique. Le bureau d'études estime que l'acquisition du pipeline de Nordex devrait favoriser une croissance accélérée de RWE, ce qui le conduit à relever ses estimations de résultat sur la période 2021-24. A horizon 2024, ses estimations de BPA sont ainsi rehaussées de 1,4%.

Valeurs associées RWE XETRA -0.98%