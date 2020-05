Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE : en légère hausse avec un relèvement de broker Cercle Finance • 06/05/2020 à 12:53









(CercleFinance.com) - L'action RWE gagne 0,8% et surperforme ainsi légèrement le DAX à Francfort (+0,2%), soutenue par Credit Suisse qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 29,3 à 30 euros. Le bureau d'études estime à environ 9% par an la croissance de l'EBITDA du groupe énergétique allemand sur 2020-22, contre environ 5% pour le secteur, estimation principalement liée à une analyse des activités d'énergies renouvelables.

Valeurs associées RWE XETRA -0.19%