Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE: en hausse, un broker pointe 'une opportunité majeure' information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 16:42









(CercleFinance.com) - RWE gagne plus de 1% à Francfort, alors que Barclays a réaffirmé aujourd'hui son conseil 'surpondérer' sur le titre avec un objectif de cours de 54 euros, voyant même une 'opportunité majeure d'achat' avant ce qu'il perçoit comme 'la première adoption imminente d'une loi de plafonnement des prix de l'électricité en Allemagne'.



'Le brouillon actuel de cette loi publié par Klimareporter justifie une positivité continue sur RWE alors que les propositions actuelles du gouvernement sont meilleures que prévu', estime le broker qui attend le vote de cette loi au plus tard le 2 décembre.





Valeurs associées RWE XETRA +1.49%