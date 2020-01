Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE : en forte hausse, un analyste relève son opinion Cercle Finance • 24/01/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le titre termine en hausse de près de 3% après le relèvement d'opinion d'Oddo BHF. Le bureau d'analyses relève son opinion de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 24,5 à 33 euros sur RWE, notant que 'les actifs renouvelables cotés ont connu au cours des trois derniers mois une revalorisation de leur multiple dont RWE a bénéficié en partie'. 'Tandis que les incertitudes juridiques autour de la sortie du charbon et du lignite sont derrière nous, le potentiel de revalorisation des actifs renouvelables et gaz doit être pris en compte', poursuit l'analyste en charge du groupe énergétique allemand.

Valeurs associées RWE XETRA +2.77%