RWE: diminution des profits semestriels

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique allemand RWE publie un bénéfice net ajusté de 1,4 milliard d'euros et un EBITDA ajusté de 2,9 milliards au titre des six premiers mois de 2024, à comparer à respectivement 2,4 et 4,1 milliards un an auparavant.



Il explique cette diminution par la baisse des profits dans ses segments flexible generation et supply & trading, alors que ses profits en énergies renouvelables ont augmenté de 20% sur de meilleures conditions météorologiques et la mise en service de nouvelles capacités.



'Notre production d'électricité à partir d'énergies renouvelables a atteint un record de 26 térawattheures, soit 45% de la production totale, et nous avons considérablement réduit nos émissions de CO2 (-27%)', souligne son CEO Markus Krebber.



RWE laisse inchangées ses perspectives pour l'année 2024 d'un bénéfice net ajusté compris entre 1,9 et 2,4 milliards d'euros et d'un EBITDA ajusté dans une fourchette de 5,2 à 5,8 milliards, ainsi que son objectif de dividende de 1,10 euro par action.





