RWE: des PPA conclus avec sept groupes industriels

(CercleFinance.com) - RWE a annoncé lundi avoir signé des contrats d'achat d'électricité (PPA) avec sept groupes industriels, que l'énergéticien compte approvisionner à partir de son parc éolien offshore de Kaskasi, aux larges des cotes allemandes.



Le groupe allemand précise que ces accords, remportés auprès de clients de la trempe de DHL, Evonik, thyssenkrupp ou Vodafone, ont pour la plupart été conclus pour une durée de dix ans.



Les premières livraisons sont prévues pour 2026, mais devraient surtout s'échelonner entre 2027 et 2028.



Le projet Kaskasi - situé à 35 km à l'ouest des côtes du Heligoland - dispose de 38 turbines représentant une capacité totale de 342 mégawatts, soit l'équivalent de la consommation annuelle de quelque 400.000 foyers.





