RWE : dans le vert avec des propos positifs de broker

(CercleFinance.com) - RWE gagne près de 1% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Francfort, avec des propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 39 euros sur le titre du groupe énergétique allemand. Au lendemain de sa journée investisseurs, le broker explique y voir une réunion 'bien organisée et utile, fixant de nouveaux objectifs importants'. Selon lui, 'des prévisions molles pour 2023 sont compensées par de solides perspectives à horizon 2030'. De même, Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur RWE avec un objectif de cours relevé de 40 à 41 euros, après prise en compte du plan d'investissement plus ambitieux présenté par le groupe lors de sa journée investisseurs.

Valeurs associées RWE XETRA -0.24%