RWE: dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Francfort, RWE se hisse dans le vert avec un gain de moins de 1% sur des propos positifs de Credit Suisse, qui réaffirme son opinion 'surperformance' tout en ajustant son objectif de cours de 38,1 à 39 euros.



Après la réunion investisseurs de novembre, le broker a revu ses estimations de résultats pour le groupe énergétique allemand, laissant inchangées ses estimations pour 2021, mais relevant ses attentes sur 2022-25, de 9-12% pour l'EBITDA et de 8-18% pour le BPA.





Valeurs associées RWE XETRA -0.70%