RWE: chute des résultats ajustés au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - RWE publie au titre du premier trimestre 2024, un bénéfice net ajusté en chute de 39% à 0,8 milliard d'euros et un EBITDA ajusté en diminution de 26% à 1,71 milliard, baisse qu'il explique par la moindre contribution prévue du segment génération flexible.



Le groupe énergétique allemand fait part en revanche de contributions accrues du segment éolien offshore grâce à de meilleures conditions de vent et du segment éolien terrestre/solaire du fait d'ajouts de capacités.



Pour l'ensemble de 2024, RWE confirme ses fourchettes-cibles d'un résultat net ajusté entre 1,9 et 2,4 milliards d'euros et d'un EBITDA ajusté entre 5,2 et 5,8 milliards, ainsi que son objectif d'un dividende porté à 1,10 euro par action.





