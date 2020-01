Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE : bien orienté, un broker en soutien Cercle Finance • 17/01/2020 à 10:48









(CercleFinance.com) - RWE s'adjuge 3,2% à Francfort, avec le soutien de Berenberg qui reste à 'achat' sur le titre et remonte son objectif de cours de 28 à 34,5 euros, pensant que 'trois catalyseurs en 2020 devraient éliminer la décote de 20-30% dans son activité renouvelables'. Le broker pointe ainsi la journée investisseurs du 12 mars, l'accord imminent avec le gouvernement allemand sur les fermetures du charbon et leurs compensations, ainsi que des qualifications ESG (environnement, social et gouvernance) en amélioration. 'RWE a été l'une de nos valeurs dans le secteur des services aux collectivités ayant enregistré les meilleures performances l'année dernière, et reste, selon nous, un dossier se démarquant dans le secteur', ajoute l'intermédiaire financier.

Valeurs associées RWE XETRA +2.90%