Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE: bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 20/05/2022 à 13:45









(CercleFinance.com) - RWE avance de près de 3% à Francfort sur fond de propos favorables d'UBS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe énergétique allemand et remonte son objectif de cours à 47,5 euros, contre 39 euros précédemment.



'Nous augmentons notre cible sur de solides perspectives de bénéfices', explique le broker, ajoutant que 'l'issue des discussions sur la sortie du charbon en 2030 pourrait être retardée, mais pourrait éventuellement ajouter un catalyseur supplémentaire'.





Valeurs associées RWE XETRA +2.92%