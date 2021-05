RWE : bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - RWE gagne 2% à Francfort après la publication, au titre du premier trimestre 2021, d'un résultat net ajusté de 340 millions d'euros et d'un EBITDA ajusté de 883 millions, en baisses de respectivement 45% et 33% en comparaison annuelle.

Le groupe énergétique allemand explique que ses résultats ont été pénalisés par le fardeau extraordinaire de la pire vague de froid en un siècle au Texas et par des volumes de vents en Europe centrale et du Nord bien plus faibles qu'un an auparavant.

Pour l'ensemble de 2021, RWE confirme viser un résultat net ajusté entre 0,75 et 1,1 milliard d'euros et un EBITDA ajusté entre 2,65 et 3,05 milliards, ainsi que son objectif d'augmenter son dividende à 0,90 euro par action.