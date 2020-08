Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RWE : augmentation de capital de deux milliards d'euros Cercle Finance • 19/08/2020 à 10:21









(CercleFinance.com) - RWE a dévoilé mercredi les détails de son augmentation de capital d'environ deux milliards d'euros destinée à financer sa croissance dans les énergies renouvelables. L'électricien allemand précise dans un communiqué que cet appel au marché sera réalisé sur la base de l'émission de 61,5 millions d'actions nouvelles à un prix unitaire de 32,55 euros. Ce prix de souscription fait ressortir une décote de 5% par rapport au cours de clôture de l'action RWE de mardi (34,2 euros). La levée de fonds - qui représente autour de 10% du capital du groupe - doit permettre de renforcer les capacités renouvelables du groupe basé à Essen, qui a récemment annoncé l'acquisition d'un portefeuille de 2,7 GW auprès du constructeur d'éoliennes allemand Nordex. Le titre RWE perdait 3,6% mercredi dans les premiers échanges, signant de loin la plus forte baisse de l'indice DAX.

Valeurs associées RWE XETRA -3.39%