RWE affiche un résultat opérationnel sur neuf mois supérieur aux prévisions grâce à des conditions favorables

RWE RWEG.DE , le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne, a publié mercredi un résultat opérationnel ajusté pour les neuf premiers mois de l'année supérieur aux attentes, grâce à des conditions de vent plus favorables.
Elle a annoncé un résultat opérationnel ajusté de 4,58 milliards d'euros (5,11 milliards de dollars), alors que les analystes tablaient sur 4,43 milliards d'euros, selon un sondage fourni par la société.
Voici plus de détails:
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La société a également confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tablant sur un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements compris entre 5,75 et 6,35 milliards d'euros
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Elle a ajouté que les résultats devraient se situer dans la partie haute de la fourchette prévisionnelle
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RWE a confirmé son objectif de dividende de 1,32 € par action
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Plus tôt dans la journée de mercredi, la société a annoncé la conclusion d’un accord concernant un nouveau projet de parcs éoliens offshore de 2,8 gigawatts au Royaume-Uni, développé conjointement avec la société d’investissement KKR KKR.N
(1 dollar = 0,8957 euro)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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