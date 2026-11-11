RWE affiche un résultat opérationnel sur neuf mois supérieur aux prévisions grâce à des conditions favorables

RWE RWEG.DE , le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne, a publié mercredi un résultat opérationnel ajusté pour les neuf premiers mois de l'année supérieur aux attentes, grâce à des conditions de vent plus favorables.

Elle a annoncé un résultat opérationnel ajusté de 4,58 milliards d'euros (5,11 milliards de dollars), alors que les analystes tablaient sur 4,43 milliards d'euros, selon un sondage fourni par la société.

Voici plus de détails:

La société a également confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tablant sur un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements compris entre 5,75 et 6,35 milliards d'euros

Elle a ajouté que les résultats devraient se situer dans la partie haute de la fourchette prévisionnelle

RWE a confirmé son objectif de dividende de 1,32 € par action

Plus tôt dans la journée de mercredi, la société a annoncé la conclusion d’un accord concernant un nouveau projet de parcs éoliens offshore de 2,8 gigawatts au Royaume-Uni, développé conjointement avec la société d’investissement KKR KKR.N

(1 dollar = 0,8957 euro)