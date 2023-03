RWE: acquisition de JBM Solar au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 12:58

(CercleFinance.com) - RWE annonce l'acquisition de JBM Solar, l'un des plus grands développeurs indépendants de projets solaires et de batteries au Royaume-Uni, avec une équipe d'environ 30 professionnels.



' L'acquisition accélérera considérablement le développement de l'énergie solaire de RWE au Royaume-Uni et placera la société parmi les trois premiers développeurs du pays ' indique le groupe.



Avec l'acquisition de JBM Solar, RWE reprend un pipeline avec une capacité combinée d'environ 6,1 gigawatts (GWac), répartis en 3,8 GWac de projets solaires et 2,3 GWac de projets de stockage sur batterie.



La plupart des projets se situent dans les régions du centre et du sud de l'Angleterre et une grande partie d'entre eux sont déjà raccordés au réseau.



Katja Wünschel, CEO Onshore Wind and Solar Europe & Australia de RWE Renewables : ' Ce pipeline de développement combiné, l'un des plus importants du Royaume-Uni, offre d'énormes possibilités de croissance durable et créatrice de valeur. Les premiers projets pourraient fournir de l'électricité dès l'année prochaine.'