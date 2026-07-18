Russie-Une attaque fait 7 morts près de Moscou qui accuse Kyiv

Sept personnes travaillant dans un entrepôt au sud de Moscou ont péri et un incendie s'est déclaré dans un dépôt pétrolier de la région de la capitale après une attaque imputée aux forces ukrainiennes par les autorités russes, ont annoncé samedi les gouverneurs régionaux.

Evgeniy Pervyshov, gouverneur de la région de Tambov, a fait état de 25 blessés après que des drones ukrainiens ont selon lui percuté un entrepôt appartenant à Wildberries, le plus grand détaillant en ligne de Russie, dans la ville de Kotovsk, située à environ 475 kilomètres au sud-est de Moscou.

Dans un autre incident, Andrei Vorobyov, gouverneur de la région de Moscou, a déclaré que la chute de débris de drones avait déclenché un incendie dans un dépôt pétrolier de la ville de Noginsk.

Il n'a pas précisé l'ampleur des dégâts sur l'installation, mais a fait état de deux blessés dans la ville et de l'évacuation d'une maternité voisine.

(Lucy Papachristou; version française Nicolas Delame)