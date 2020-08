Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Russie-Un militant emprisonné pour avoir représenté Poutine en prisonnier Reuters • 18/08/2020 à 19:07









par Gabrielle Tétrault-Farber MOSCOU, 18 août (Reuters) - Un tribunal russe a condamné mardi un militant anti-Kremlin à deux ans de prison pour avoir exposé dans une rue de Perm un mannequin à taille humaine du président Vladimir Poutine vêtu d'une combinaison rayée de prisonnier. Alexandre Shabarchine, militant politique de Perm, une ville située à quelque 1.150 kilomètres à l'est de Moscou, a été déclaré coupable de hooliganisme, une accusation qu'il a rejetée. L'incident remonte à 2018. Shabarchine avait exposé un mannequin dans une combinaison en plastique blanc à rayures noires, portant un masque en carton à l'image du visage du président russe. Sur sa poitrine et son front, il était écrit "criminel de guerre" et "menteur", comme le montrent les photographies publiées sur les médias sociaux. Les activistes et défenseurs des droits de l'homme ont déclaré que la condamnation du militant constituait une violation de sa liberté d'expression et qu'elle reflétait la répression croissante de l'État russe. "C'est très clair : on ne peut dire que du bien de Poutine, et rien d'autre. Il est également interdit de se moquer de lui", a commenté Sergei Ukhov, un militant de Perm et partisan de l'opposant russe Alexeï Navalny. Un autre accusé dans cette affaire, Danil Vasilyev, a été mis sous probation pour une période d'un an tandis qu'Alexander Etkin, troisième accusé, a été acquitté, a rapporté l'agence de presse Interfax. Le tribunal du district Leninsky de Perm n'a pas immédiatement souhaité commenter cette affaire. La Russie a adopté l'an dernier une nouvelle loi prévoyant des amendes pour les personnes insultant les autorités ou diffusant de fausses informations en ligne. Les groupes de défense des droits de l'homme ont déclaré que ce texte relevait de la censure. (Gabrielle Tétrault-Farber, version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

