Russie-Snowden obtient un permis de séjour permanent

MOSCOU, 22 octobre (Reuters) - Les autorités russes ont accordé au lanceur d'alerte américain Edward Snowden un permis de séjour permanent, a annoncé jeudi son avocat, ce qui pourrait lui ouvrir la voie de la naturalisation. "Son permis de séjour expirait et nous avons demandé à le prolonger", a déclaré à Reuters Anatoli Koutcherena. "Nous avons remis les documents en avril et nous avons obtenu le permis de séjour permanent" ce jeudi, a-t-il poursuivi, ajoutant que son client n'avait pas l'intention pour le moment de demander un passeport russe. Edward Snowden, qui est âgé de 37 ans, a fui les Etats-Unis et a obtenu l'asile en Russie après avoir divulgué en 2013 des dossiers secrets qui ont révélé de vastes opérations de surveillance nationales et internationales menées par la NSA. Il a été inculpé d'espionnage et de vol de documents officiels. Donald Trump a déclaré en août qu'il envisageait de le gracier. (Rédaction de Moscou, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Laetitia Volga)

