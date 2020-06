Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Russie-Le référendum constitutionnel remporte 76% des suffrages-sondage Reuters • 29/06/2020 à 15:04









MOSCOU, 29 juin (Reuters) - Le référendum sur une réforme constitutionnelle qui permettrait au président russe Vladimir Poutine de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036 a été approuvé par 76% des électeurs russes, selon un sondage VTsIOM sortie des urnes publié lundi. Le vote a été étalé sur sept jours, du 25 juin au 1er juillet, en raison de l'épidémie de coronavirus. VTsIOM, qui a sondé 163.124 électeurs dans 800 bureaux de vote dans 25 régions russes, a précisé que 23,6% des personnes interrogées avaient déclaré avoir voté contre. Ces résultats préliminaires sont globalement conformes aux projections réalisées avant le début du vote. Les modifications de la Constitution doivent permettre à Vladimir Poutine d'effectuer deux autres mandats de six ans à la présidence russe. (Tom Balmforth et Anastasia Teterevleva version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

