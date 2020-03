Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Russie-La Douma durcit les sanctions liées au confinement Reuters • 31/03/2020 à 12:52









MOSCOU, 31 mars (Reuters) - La Douma, la chambre basse du Parlement russe, a approuvé mardi un durcissement des sanctions prévues en cas non respect du confinement instauré en Russie pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, une violation qui pourrait dans certains cas être bientôt passible de sept ans de prison. Le texte approuvé par les députés russes prévoit des peines de cinq ans de prison pour des contrevenants au confinement qui auraient, en agissant de la sorte, contaminé plusieurs personnes ou causé la mort d'une personne. Cette peine passerait à sept ans de prison en cas de décès de deux personnes ou plus. Pour entrer en vigueur, ces mesures doivent encore être approuvées par la chambre haute du Parlement puis être signées par le président russe Vladimir Poutine. A ce jour, l'épidémie de coronavirus, apparu en Chine en décembre avant de se propager dans le reste du monde, a contaminé 2.337 personnes en Russie et causé la mort de 17 personnes, selon le bilan officiel établi par les autorités russes. (Tom Balmforth, Gabrielle Tétrault-Farber et Andrey Kuzmin, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.