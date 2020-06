Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Russie-Démissions à Vedomosti, le rédacteur en chef accusé d'être pro-Kremlin Reuters • 15/06/2020 à 16:26









MOSCOU, 15 juin (Reuters) - Cinq journalistes de premier plan de Vedomosti, l'un des principaux quotidiens économiques russes, ont présenté lundi leur démission pour protester contre la nomination d'un rédacteur en chef accusé d'être favorable au Kremlin. Cette démission collective, annoncée par Vedomosti lui-même, survient après la confirmation par le conseil d'administration du journal d'Andreï Chmarov au poste de rédacteur en chef alors qu'il assurait l'intérim depuis la fin mars. Les cinq journalistes démissionnaires, Dmitri Simakov, Boris Safronov, Philippe Sterkine, Kirill Kharatyan et Alexander Gubski étaient rédacteurs en chef adjoints, selon Vedomosti. "Il ne nous paraît pas possible de travailler avec un rédacteur en chef qui, par ses décisions, a montré qu'il ne se soucie pas des règles, des normes et des principes", a déclaré à Reuters Boris Safronov, qui travaillait pour ce quotidien depuis 1999. Un journaliste de la rédaction a raconté publiquement en avril qu'Andreï Chmarov avait interdit toute critique des projets de Vladimir Poutine visant à modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036. Il avait ajouté que le rédacteur en chef par intérim avait menacé de licencier quiconque irait à l'encontre de sa décision. Andreï Chmarov a également refusé que des sondages d'opinion défavorables au Kremlin soient publiés, selon le témoignage d'autres journalistes. Vedomosti était considéré jusqu'ici comme l'une des rares publications de premier plan en Russie à ne pas être sous le contrôle direct des autorités ou d'hommes d'affaires liés au Kremlin. (Version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.