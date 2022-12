Russell Investments : une majorité de gérants anticipe une inflation américaine supérieure à 2,5%

" Les participants à l'enquête se sont montrés plus préoccupés par l'inflation que par la récession, mais nous tenons à rappeler que la Réserve fédérale s'engage rarement sur la voie du resserrement sans déclencher une forme de récession. Si l'économie devait évoluer négativement, conformément aux précédents cycles de resserrement monétaire, les gestionnaires pourraient se retrouver hors-jeu." a déclaré Adam Smears, senior director, Investment Research - Fixed Income chez Russell Investments.

