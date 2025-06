Rupture d'une canalisation d'eau: des milliers de foyers privés d'eau à Perpignan

Des employés municipaux donnent des packs d'eau aux habitants lors d'une distribution d'eau potable à la suite d'une rupture de canalisation à Perpignan, le 16 juin 2025 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / Jc Milhet )

Environ 6.000 logements et commerces du centre de Perpignan ont été privés dimanche d'accès à l'eau potable en raison d'une fuite de grande ampleur, et plusieurs centaines de foyers restaient affectés lundi matin.

"L'alimentation en eau a été perturbée depuis (dimanche) matin, on a constaté une chute de pression au robinet des abonnés", a indiqué à l'AFP une porte-parole d'Eau Agglo Perpignan/ Veolia , évoquant 550 foyers touchés ce lundi aux alentours de 11H00, la mairie parlant de 750 un peu plus tôt dans la matinée.

"Une casse sur une canalisation, non visible" est, selon la même source, à l'origine du problème qui a touché jusqu'à 6.000 abonnés dimanche et qui s'est également matérialisée par de "l'eau colorée" au robinet, a précisé la mairie de Perpignan qui a mis en place des distributions de bouteilles d'eau à partir de dimanche 22H30 puis ce lundi dès 06H30.

Des robinets installés sur une borne d'incendie près d'un site de distribution de bouteilles d'eau potable à la suite à une rupture de canalisation à Perpignan, le 16 juin 2025 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / Jc Milhet )

L'eau, rétablie dans la majeure partie des foyers concernés dimanche, ne doit être consommée que pour des "usages domestiques" mais pas pour l'alimentation, dans l'attente de résultats de contrôles sanitaires actuellement en cours, a insisté la porte-parole d'Eau agglo Perpignan/Veolia.

L'Agence régionale de santé (ARS) a mis en place un plan "rupture d'approvisionnement d'eau potable" pour gérer la situation, a précisé à l'AFP la préfecture des Pyrénées-Orientales.

- sécheresse structurelle -

La localisation de la fuite qui a provoqué depuis dimanche la perte de 10.000 m3 d'eau (soit environ le volume de trois à quatre piscines olympiques) "est toujours en cours", le périmètre de recherche d'abord étendu à 400 rues n'étant plus lundi matin limité qu'à six artères du centre-ville, a-t-on dit à Veolia, sans être encore en mesure d'expliquer les causes du problème.

Distribution de bouteilled d'eau potable à la suite d'une rupture de canalisation à Perpignan, le 16 juin 2025 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / Jc Milhet )

Selon Veolia, l'ensemble des usagers a été prévenu de la situation par téléphone.

Aux points de distribution d'eau, des Perpignanais concernés se plaignaient néanmoins lundi matin du manque d'informations reçues.

"J’ai essayé de consulter sur Facebook les pages d'information, j’ai juste trouvé un post qui parlait de cette panne. Ce n’était pas clair", a déploré Abdellalih, venu se ravitailler en eau minérale.

"Ça fait neuf ans que je vis à Perpignan, j’ai jamais vécu un incident pareil (...) le problème n’a pas été bien expliqué", a-t-il ajouté.

Clodia, venue avec un caddy pour récupérer les bouteilles d'eau (un pack par personne) a estimé également n'avoir "pas eu beaucoup d'informations".

"Vers 9H00 j’allais me doucher mais il n’y avait pas beaucoup d’eau. J’ai ouvert tous les robinets et ça ne sortait nulle part. J’ai dû aller (...) chez mon copain pour me doucher, et laver mon uniforme de travail", a-t-elle raconté à une correspondante de l'AFP.

Le département des Pyrénées-Orientales est structurellement concerné depuis trois ans par une sécheresse qui donne lieu à des restrictions d'usage de la ressource en eau.

Selon le dernier point de la préfecture à ce sujet, en date du 1er juin, la ville de Perpignan est en situation d'"alerte" jusqu'au 31 juillet (sur une échelle qui comprend quatre niveaux: Vigilance, Alerte, Alerte renforcée, Crise).

La météo annonce toute la semaine un temps chaud et sec pour la métropole catalane, avec des températures dépassant les trente degrés l'après-midi.