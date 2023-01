Rupert Murdoch dit non au rapprochement entre Fox et News Corp

Analyse sectorielle Communication et Médias

Fox, avec ce qui restait de la vente de 71,3 milliards de dollars de la Twenty-First Century Fox à Disney en 2019, possède les réseaux conservateurs Fox News et Fox Business.

(AOF) - Rupert Murdoch a indiqué qu’il renonçait à une fusion entre les deux géants américains des médias qu'il contrôle. « Une combinaison n'est pas optimale pour les actionnaires de Fox et de News Corp à l'heure actuelle », a fait savoir le magnat des médias dans un communiqué. Ces derniers mois, ce projet s'était heurté à l'opposition des actionnaires des deux entités. Pour rappel, NewsCorp possède des géants du monde des médias comme le Wall Street Journal, le New York Post ou encore Dow Jones.

