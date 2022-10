Rumeurs d'intervention de la Chine sur le marché des changes

" Le renminbi a subi une nouvelle pression à la vente après le congrès du parti communiste chinois. Les investisseurs ont réagi de manière défavorable à la nomination d'une équipe dirigeante ' plus dure ' pour soutenir le président Xi Jinping, et rien n'indique que l'on s'éloigne de la stratégie perturbatrice actuelle du zéro Covid, qui a renforcé les inquiétudes concernant les faibles performances de l'économie chinoise ", rappelle MUFG ce matin.

(AOF) - Après être tombée hier à un plus bas historique à 7,355 yuans pour un dollar, la devise chinoise se reprend aujourd'hui sur le marché offshore. Le dollar perd ainsi 1,32% 7,2173 yuans, faisant naître des rumeurs d'intervention des autorités de Pékin pour soutenir leur devise. En fin de semaine dernière, le Japon était aussi intervenu pour arrêter la glissade du yen. Les deux pays ont comme point commun de mettre une politique monétaire accommodante au moment même où la Fed resserre la sienne.

