Rumble achète la société allemande Northern Data pour environ 767 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 08:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture, ajout de détails sur l'opération aux paragraphes 2 et 8, et d'éléments de contexte aux paragraphes 3, 5 et 9)

La plateforme vidéo Rumble RUM.O , qui héberge la plateforme de médias sociaux Truth Social du président Donald Trump, achète la société allemande Northern Data NB2.DE , spécialisée dans l'IA en nuage, dans le cadre d'une transaction en actions d'environ 767 millions de dollars, selon un communiqué publié lundi.

Les actionnaires de Northern Data recevront 2,0281 actions de classe A nouvellement émises de Rumble pour chaque action qu'ils détiennent, soit une réduction de 12,99% par rapport à la clôture de Northern Data vendredi.

En août, Rumble avait fait une offre pour acquérir Northern Data, cherchant à contrôler l'activité Taïga de la société allemande et sa branche de centres de données à grande échelle, Ardent. A l'époque, Rumble avait proposé d'offrir 2,319 actions pour chaque action de Northern Data.

Les actionnaires de Northern Data détiendront 30,4 % de Rumble à l'issue de l'opération, prévue pour le deuxième trimestre 2026. Northern Data se retirera de la cote à l'issue de l'opération.

En octobre, Northern Data a retiré ses prévisions annuelles, afin d'évaluer les transactions stratégiques potentielles et la dynamique des prix sur le marché des GPU.

L'accord avec Rumble comprend un contrat de location d'unités de traitement graphique de 150 millions de dollars avec le groupe de crypto-monnaie Tether, qui détient actuellement 48 % de Rumble, ainsi qu'un soutien de 200 millions de dollars de la part de Rumble en matière de responsabilité fiscale.

Rumble acquerra également 22 400 GPU Nvidia NVDA.O à l'issue de l'opération.

Tether, qui a investi 775 millions de dollars dans la plateforme vidéo en décembre de l'année dernière, a également accepté de devenir un client principal du groupe combiné.

Northern Data a déclaré qu'elle verserait 200 millions de dollars en espèces à ses actionnaires si elle parvenait à vendre son centre de données de Corpus Christi avant la conclusion de l'opération.

