 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RUM en hausse grâce à un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux prévisions, grâce à l'IA
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 15:01

Ajouter Boursorama à vos sources

** Les actions de RUM Group ( RUM.O ), fournisseur de services de vidéo en ligne et de cloud computing, progressent de 6,5 % à 5,50 dollars en pré-ouverture

** La société publie un chiffre d'affaires de 96,6 millions de dollars au troisième trimestre, contre 24,76 millions de dollars il y a un an

** La société explique que ces résultats encourageants sont dus à Quake AI, l'activité d'infrastructure d'IA de RUM, qui a contribué à plus de 70 % du chiffre d'affaires total du troisième trimestre

** La société prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 88 et 94 millions de dollars, dont la valeur médiane est légèrement inférieure aux estimations des analystes (91,77 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Trois des quatre sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation « acheter » et une la recommandation « conserver »; le cours cible médian s'établit à 22 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 19,1 % depuis le début de l’année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

RUM GROUP RG-A
5,6600 USD NASDAQ +10,76%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ADOCIA
4,4 +15,79%
CAC 40
8 308,94 +0,37%
SOITEC
106,7 +10,23%
Pétrole Brent
94,57 +2,77%
2CRSI
18,25 +6,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank