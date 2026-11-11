RUM en hausse grâce à un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux prévisions, grâce à l'IA

** Les actions de RUM Group ( RUM.O ), fournisseur de services de vidéo en ligne et de cloud computing, progressent de 6,5 % à 5,50 dollars en pré-ouverture
** La société publie un chiffre d'affaires de 96,6 millions de dollars au troisième trimestre, contre 24,76 millions de dollars il y a un an
** La société explique que ces résultats encourageants sont dus à Quake AI, l'activité d'infrastructure d'IA de RUM, qui a contribué à plus de 70 % du chiffre d'affaires total du troisième trimestre
** La société prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 88 et 94 millions de dollars, dont la valeur médiane est légèrement inférieure aux estimations des analystes (91,77 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG
** Trois des quatre sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation « acheter » et une la recommandation « conserver »; le cours cible médian s'établit à 22 dollars – données LSEG
** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 19,1 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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