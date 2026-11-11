RUM en hausse grâce à un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux prévisions, grâce à l'IA

** Les actions de RUM Group ( RUM.O ), fournisseur de services de vidéo en ligne et de cloud computing, progressent de 6,5 % à 5,50 dollars en pré-ouverture

** La société publie un chiffre d'affaires de 96,6 millions de dollars au troisième trimestre, contre 24,76 millions de dollars il y a un an

** La société explique que ces résultats encourageants sont dus à Quake AI, l'activité d'infrastructure d'IA de RUM, qui a contribué à plus de 70 % du chiffre d'affaires total du troisième trimestre

** La société prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 88 et 94 millions de dollars, dont la valeur médiane est légèrement inférieure aux estimations des analystes (91,77 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Trois des quatre sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation « acheter » et une la recommandation « conserver »; le cours cible médian s'établit à 22 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 19,1 % depuis le début de l’année