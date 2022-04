Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : vers un retracement du plancher des 24,7 ou 24,2E information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 18:08









(CercleFinance.com) - Rubis chute de -8% vers 24,8E et se dirige vers un retracement du plancher des 24,7 ou 24,2E (des 4 et 7 mars au 'fixing' d'ouverture et de clôture).

Rubis est confronté à des pénuries de carburant au Kenya, un pays où Rubis gère 140 station service sur 400 en Afrique de l'Est (7% de son C.A global).





